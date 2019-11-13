«Атланта» взяла верх над «Денвером» в НБА, Янг набрал 42 очка

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«Атланта Хоукс» победила «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Атланта» взяла верх над «Денвером» в НБА, Янг набрал 42 очка
  • © AFP

Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу гостей — 125:121.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хоукс» Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 11 передач. Его партнёр по команде Джабари Паркер набрал 20 очков.

В составе хозяев 21 очко в свой актив записал  Уилл Бартон и 20 очков на счету Николы Йокича.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Финикс Санз», а «Денвер» сыграет с «Бруклин Нетс». 

Ранее дабл-даблы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса помогли «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА.

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