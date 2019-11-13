Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА
  • © Reuters

Встреча прошла в Финиксе и завершилась в пользу гостей — 123:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. Его партнёр по команде Леброн Джеймс также отметился дабл-даблом, набрав 19 очков и отдав 11 передач. Кайл Кузма записал на свой счёт 23 очка.

В составе «Санз» дабл-дабл из 21 очка и 10 передач собрал Рики Рубио. 21 очко набрал Девин Букер, 20 очков — Арон Бэйнс. 

В следующем матче «Финикс» встретится с «Атланта Хоукс», а «Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». 

Ранее «Голден Стэйт» потерпел девятое поражение в сезоне НБА, проиграв «Юта Джаз».

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