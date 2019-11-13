«Флорида» с Бобровским и Дадоновым одолела «Бостон» в НХЛ, отыгравшись с 0:4

«Флорида Пантерз» в серии буллитов взял верх над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Бостоне, завершилось со счётом 4:4.

Сперва в составе хозяев отличились Давид Пастрняк, Юаким Нордстрём, Андерс Бьорк и Здено Хара. «Пантерз» в третьем периоде ответил голами Аарона Экблада, Фрэнка Ватрано, Майка Хоффмана и Кейта Яндла.

В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Хоффмана.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы. Его одноклубник нападающий Евгений Дадонов сыграл 21 минуту 14 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1».

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз».