«Флорида» с Бобровским и Дадоновым одолела «Бостон» в НХЛ, отыгравшись с 0:4

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«Флорида Пантерз» в серии буллитов взял верх над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» с Бобровским и Дадоновым одолела «Бостон» в НХЛ, отыгравшись с 0:4
  • © Reuters

Основное время встречи, прошедшей в Бостоне, завершилось со счётом 4:4.

Сперва в составе хозяев отличились Давид Пастрняк, Юаким Нордстрём, Андерс Бьорк и Здено Хара. «Пантерз» в третьем периоде ответил голами Аарона Экблада, Фрэнка Ватрано, Майка Хоффмана и Кейта Яндла.

В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Хоффмана.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы. Его одноклубник нападающий Евгений Дадонов сыграл 21 минуту 14 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1». 

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз».

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