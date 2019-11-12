Мозгов — об американском гражданстве Малкина: со вторым паспортом действительно удобнее

Баскетболист подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов прокомментировал скандал вокруг американского паспорта хоккеиста сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Малкин, как понимаю, всё же не депутат и не госслужащий, при чём тут политика? Со вторым паспортом действительно удобнее. У меня такой цели не было. Но я прожил там девять лет, у меня ребёнок в США родился, ходил в садик, учился. Америка — это часть моей жизни, хочу я этого или нет. Я могу понять других спортсменов в этом отношении. Помните, когда Андрей Кириленко получал второе гражданство? На него тоже чан помоев вылили, дескать, предатель, будет за Америку играть, Россия ему не нужна...», — цитирует Мозгова «Спорт-экспресс».

Российский баскетболист отыграл девять сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в 2016 году завоевав титул чемпиона с «Кливленд Кавальерс»

Ранее сообщалось, что две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Чикаго» в НХЛ.