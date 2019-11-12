Тарасенко — о своей травме: я был очень разочарован

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о том, как проходит его восстановление.

«Я почувствовал, что произошло что-то неладное. Было очень больно. Я отправился прямиком в раздевалку, где прошёл осмотр. Я был очень разочарован. Сейчас прошло уже две недели, разочарование ушло», — цитирует Тарасенко журналист Джереми Рутерфорд в Twitter.

Вместе с этим он добавил, что уверен, что вскоре вернётся и станет сильнее.

«Я не волнуюсь ни о чём и верю тренерам», — отметил Тарасенко.

Хоккеист травмировался 24 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Предполагается, что россиянину понадобится пять месяцев на восстановление.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко перенёс операцию на плече.