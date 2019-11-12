СМИ: Тренер «Оренбурга» Федотов стал кандидатом на пост наставника «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может продолжить карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «Спорт-экспресс», главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов близок к тому, чтобы возглавить «Сочи». По информации источника, клубы договорятся между собой о переходе наставника.

Предполагается, что нынешний главный тренер «Сочи» Александр Точилин будет отправлен в отставку. В настоящее время клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

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