Бивол прокомментировал сообщение о смерти тренера Исаева
- Reuters
«Конечно же, это был заслуженный тренер России, это звание говорит за него. Он действительно подготовил много хороших боксёров. Я с ним проработал начиная с 2002 года по 2010-й», — заявил Бивол.
Как отметил спортсмен, Исаев занимал важную роль в его боксёрской карьере.
По словам Бивола, это был не только тренер, но и воспитатель, поскольку он обладал хорошим даром убеждения.
«Убеждения в том, что та техника, которую он преподаёт, она действительно совершенна. Те знания, которые он нам даёт: вот они есть, и других не может быть», — добавил боксёр.
Исаев скончался в возрасте 63 лет.