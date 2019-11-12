Бивол прокомментировал сообщение о смерти тренера Исаева

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти заслуженного тренера РСФСР по боксу Николая Исаева.
Бивол прокомментировал сообщение о смерти тренера Исаева
  • Reuters

«Конечно же, это был заслуженный тренер России, это звание говорит за него. Он действительно подготовил много хороших боксёров. Я с ним проработал начиная с 2002 года по 2010-й», — заявил Бивол.

Как отметил спортсмен, Исаев занимал важную роль в его боксёрской карьере.

По словам Бивола, это был не только тренер, но и воспитатель, поскольку он обладал хорошим даром убеждения.

«Убеждения в том, что та техника, которую он преподаёт, она действительно совершенна. Те знания, которые он нам даёт: вот они есть, и других не может быть», — добавил боксёр.

Исаев скончался в возрасте 63 лет.

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