СМИ: Ибрагимович считает «Болонью» приоритетным вариантом продолжения карьеры

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Шведский нападающий американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в итальянской «Болонье».
СМИ: Ибрагимович считает «Болонью» приоритетным вариантом продолжения карьеры
  • © Reuters

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, Ибрагимович склоняется к подписанию контракта с «Болоньей» из-за близких отношений с наставником команды Синишей Михайловичем. По информации источника, швед должен принять решение до 10 декабря.

50-летний сербский наставник «Болоньи» в настоящее время проходит курс лечения от лейкемии.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович близок к возвращению в «Милан».

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