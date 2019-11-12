СМИ: Ибрагимович считает «Болонью» приоритетным вариантом продолжения карьеры

Шведский нападающий американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в итальянской «Болонье».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, Ибрагимович склоняется к подписанию контракта с «Болоньей» из-за близких отношений с наставником команды Синишей Михайловичем. По информации источника, швед должен принять решение до 10 декабря.

50-летний сербский наставник «Болоньи» в настоящее время проходит курс лечения от лейкемии.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович близок к возвращению в «Милан».