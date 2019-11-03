СМИ: Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

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Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в клуб итальянской Серии А «Милан».
СМИ: Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»
  • © Medianews Group/Pasadena Star-Ne
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, и 38-летний нападающий, и «Милан» заинтересованы в сотрудничестве.

Отмечается, что руководство россонери надеется, что швед, вернувшись в Серию А, сумеет продемонстрировать уровень, который он показывал в MLS.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, в составе россонери трижды выиграл Серию А и дважды — Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что «Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу €8 млн за контракт на 1,5 года.

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