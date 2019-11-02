Источник: «Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу €8 млн за контракт на 1,5 года

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Итальянская «Болонья» заинтересована в подписании 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Источник: «Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу €8 млн за контракт на 1,5 года
  • © Johan Nilsson/Tt
  • globallookpress.com

Как сообщает Corriere dello Sport, «Болонья» заинтересована в подписании контракта с Ибрагимовичем и готова заплатить ему €8 млн за контракт на 1,5 года. По информации источника, часть оклада форварда могут выплачивать спонсоры «Болоньи».

В прошлом сезоне Ибрагимович провёл 31 матч в американской Высшей футбольной лиге (MLS), в которых забил 31 гол и отдал восемь передач.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович вернулся в Испанию для участия в рекламной акции.

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