Источник: «Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу €8 млн за контракт на 1,5 года

Итальянская «Болонья» заинтересована в подписании 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Болонья» заинтересована в подписании контракта с Ибрагимовичем и готова заплатить ему €8 млн за контракт на 1,5 года. По информации источника, часть оклада форварда могут выплачивать спонсоры «Болоньи».

В прошлом сезоне Ибрагимович провёл 31 матч в американской Высшей футбольной лиге (MLS), в которых забил 31 гол и отдал восемь передач.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович вернулся в Испанию для участия в рекламной акции.