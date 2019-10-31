Ибрагимович вернулся в Испанию для участия в рекламной акции

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Видеообращение Златана Ибрагимовича о возвращении в Испанию оказалось рекламным ходом.
Ибрагимович вернулся в Испанию для участия в рекламной акции
  • © Medianews Group/Pasadena Star-Ne
  • globallookpress.com

Шведский футболист Златан Ибрагимович стал лицом одной из испанских букмекерских контор. Соответствующее видео спортсмен разместил в своём Twitter-аккаунте.

Контракт Ибагимовича с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» завершается в нынешнем году. Швед неоднократно заявлял о желании вернуться в европейский футбол, а несколько дней назад 38-летний форвард опубликовал видео, на котором анонсировал своё возвращение в Испанию.

Ранее Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию.

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