Ибрагимович вернулся в Испанию для участия в рекламной акции

Видеообращение Златана Ибрагимовича о возвращении в Испанию оказалось рекламным ходом.

Шведский футболист Златан Ибрагимович стал лицом одной из испанских букмекерских контор. Соответствующее видео спортсмен разместил в своём Twitter-аккаунте.

You're welcome Spain! Zlatan is now welcoming Spanish players to https://t.co/yqSM4ycmkc. Don't forget to play responsibly, https://t.co/rmCILlWQvvpic.twitter.com/eK9k4IvW9Z — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 31, 2019

Контракт Ибагимовича с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» завершается в нынешнем году. Швед неоднократно заявлял о желании вернуться в европейский футбол, а несколько дней назад 38-летний форвард опубликовал видео, на котором анонсировал своё возвращение в Испанию.

Ранее Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию.