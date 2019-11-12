Слуцкий: футбол для меня — это жена и вся семья

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Главный тренер голландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к разводу с женой.
Слуцкий: футбол для меня — это жена и вся семья
  • Reuters

«Мы развелись год назад. Для тренера это достаточно обычная история. Если ты проводишь большое количество времени с футболистами, это может разрушить твою семью. Однако мы продолжаем сохранять хорошие отношения. Развод — это лишь часть жизни. Многие интересуются, не собираюсь ли я начать поиски новой жены. Но я не считаю это проблемой. В настоящее время футбол для меня — это и жена, и вся семья. Прошу прощения у своих родных, но это правда», — заявил Слуцкий в интервью TV Show op Reis.

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. В текущем сезоне команда под руководством россиянина набрала 23 очка в 13 матчах, занимая пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Ранее СМИ рассказали о зарплате Слуцкого в «Витессе».

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