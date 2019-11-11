СМИ рассказали о зарплате Слуцкого в «Витессе»

Стала известна зарплата главного тренера нидерландского «Витесса» российского специалиста Леонида Слуцкого.

Как сообщает De Gelderlander, зарплата Слуцкого составляет €1 млн.

По информации издания, данный оклад значительно выше, чем у предыдущих наставников команды. Отмечается, что с приходом россиянина расходы клуба из Нидерландов повысились с €29,5 млн до €31 млн.

Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года. На данный момент команда с 23 очками занимает пятое место в Эредивизи.

Ранее Слуцкий заявил, что в настоящее время у него самый сложный период работы в «Витессе».