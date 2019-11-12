Колобков назвал причины задержки передачи данных московской лаборатории в WADA
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- РИА Новости
«Да потому, например, что само по себе изъятие базы данных оказалось сложнейшей процедурой. Компьютер, на котором всё записывалось,— 2003 года выпуска, диски — очень старые, древние. При остановке сервера можно было потерять всю информацию. Специальной группе WADA поэтому пришлось продлевать пребывание в России. Мы просто раньше не хотели посвящать людей в эти проблемы. Из-за этого, кажется, и появились разные предположения, спекуляции», — приводит слова Колобкова «Коммерсантъ».
Российская сторона не успела до дедлайна 31 декабря 2018 года предоставить WADA полный доступ к данным московской лаборатории. Процедура передачи затянулась до конца января 2019 года.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
Ранее глава WADA заявил, что манипуляции в ситуации с московской лабораторией видны воочию.