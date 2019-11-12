Колобков назвал причины задержки передачи данных московской лаборатории в WADA

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о причинах, которые привели к задержке передачи базы данных московской лаборатории Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«Да потому, например, что само по себе изъятие базы данных оказалось сложнейшей процедурой. Компьютер, на котором всё записывалось,— 2003 года выпуска, диски — очень старые, древние. При остановке сервера можно было потерять всю информацию. Специальной группе WADA поэтому пришлось продлевать пребывание в России. Мы просто раньше не хотели посвящать людей в эти проблемы. Из-за этого, кажется, и появились разные предположения, спекуляции», — приводит слова Колобкова «Коммерсантъ».

Российская сторона не успела до дедлайна 31 декабря 2018 года предоставить WADA полный доступ к данным московской лаборатории. Процедура передачи затянулась до конца января 2019 года.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

Ранее глава WADA заявил, что манипуляции в ситуации с московской лабораторией видны воочию.