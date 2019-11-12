Медведев подписал распоряжение о передаче «Ростов Арены» в собственность региона

Футбольный стадион «Ростов Арена» будет передан в собственность Ростовской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что передача имущества должна произойти до 1 января 2020 года.

Стадион «Ростов Арена» был возведён к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 43 тыс. зрителей. Это домашняя арена футбольного клуба «Ростов».

Ранее сообщалось, что законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает его распития на трибунах.