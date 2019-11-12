Сидорова и Чупков претендуют на получение Национальной спортивной премии

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Стали известны номинанты Национальной спортивной премии на звание лучших спортсмена, спортсменки и тренера 2019 года.
Сидорова и Чупков претендуют на получение Национальной спортивной премии
  • Reuters

На награду лучшему спортсмену года претендуют сноубордист Дмитрий Логинов, ставший самым молодым чемпионом мира в параллельном слаломе, фристайлист Максим Буров, принёсший сборной России первое золото чемпионата мира за 16 лет, а также пловец Антон Чупков, защитивший в 2019 году свой титул чемпиона мира, при этом установив мировой рекорд.

На звание «Спортсменка года» номинированы синхронистка Светлана Ромашина, завоевавшая три золота на чемпионате мира 2019 года, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, победившая на мировом первенстве в Дохе, а также рапиристка Инна Дериглазова, завоевавшая третий титул в личных соревнованиях, а также выигравшая со сборной России золото чемпионата мира.

На награду лучшему тренеру претендуют Ирина Зенкова, занимавшаяся постановкой программ для гимнасток Евгении Канаевой, Маргариты Мамун, Дины и Арины Авериных, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и Светлана Абрамова — тренер чемпионки мира по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой.

Ранее стало известно, что был запущен сайт Национальной спортивной премии, учреждённой правительством России.

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