Запущен сайт Национальной спортивной премии, учреждённой правительством России

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Запущен официальный сайт Национальной спортивной премии, которая учреждена правительством России.
Запущен сайт Национальной спортивной премии, учреждённой правительством России
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«На сайте представлена информация о всех номинантах Национальной спортивной премии этого года. Это лучшие спортсмены и тренеры, организаторы физкультурно-спортивной работы, спортивные школы, регионы», — заявил министр спорта России Павел Колобков.

Отмечается, что проголосовать сможет любой желающий. Лауреаты премии станут известны 12 ноября. 

Транслировать церемонию будет Первый канал.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв призвал МОК ввести «спортивные» паспорта.

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