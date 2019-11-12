Квят продолжит выступать в «Формуле-1» в 2020 году
- Reuters
«Я рад подписать контракт с командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя очень комфортно со всеми здесь, я знаю команду, а они знают меня очень хорошо», — написал Квят в своём Twitter.
Автогонщик отметил, что в нынешнем сезоне он вместе с командой добился успехов, таких как подиум на Гран-при Германии. Квят выразил надежду, что в следующем году удастся выступить ещё лучше.
«Я благодарен за возможность продолжить выступать в «Формуле-1», и я сделаю всё возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году», — добавил 25-летний россиянин.
Нынешний сезон для Квята пятый в «Формуле-1». По итогам 19 гонок он набрал 34 очка и занимает 13-е место. Его лучшим результатом в 2019 году на данный момент является третье место на Гран-при Германии.
Ранее сообщалось, что Александер Албон останется пилотом Red Bull на сезон 2020 года.