Квят продолжит выступать в «Формуле-1» в 2020 году

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Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят сообщил о подписании нового соглашения с командой Toro Rosso.
Квят продолжит выступать в «Формуле-1» в 2020 году
  • Reuters

«Я рад подписать контракт с командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя очень комфортно со всеми здесь, я знаю команду, а они знают меня очень хорошо», — написал Квят в своём Twitter.

Автогонщик отметил, что в нынешнем сезоне он вместе с командой добился успехов, таких как подиум на Гран-при Германии. Квят выразил надежду, что в следующем году удастся выступить ещё лучше.

«Я благодарен за возможность продолжить выступать в «Формуле-1», и я сделаю всё возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году», — добавил 25-летний россиянин.

Нынешний сезон для Квята пятый в «Формуле-1». По итогам 19 гонок он набрал 34 очка и занимает 13-е место. Его лучшим результатом в 2019 году на данный момент является третье место на Гран-при Германии.

Ранее сообщалось, что Александер Албон останется пилотом Red Bull на сезон 2020 года.

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