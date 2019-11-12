Албон останется пилотом Red Bull на сезон 2020 года

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Тайский гонщик Александер Албон продолжит выступать за команду «Формулы-1» Red Bull в сезоне 2020 года.
Албон останется пилотом Red Bull на сезон 2020 года
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба коллектива из Милтон-Кинса, 23-летний пилот сохранил место в команде благодаря своим выступлениям после перехода из Toro Rosso по ходу сезона-2019.

Для Албона нынешний сезон дебютный в «Формуле-1». В составе Toro Rosso он провёл 12 гонок, в пяти из которых финишировал в очковой зоне, набрав 16 баллов. После перехода в Red Bull он принял участие в семи гонках и ни разу не финишировал ниже шестого места, таким образом набрав 68 очков.

Ранее сообщалось, что в FIA прокомментировали штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США.

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