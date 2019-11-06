В FIA прокомментировали штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США

Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Майкл Маси оценил решение оштрафовать российского пилота Toro Rosso Даниила Квята за столкновение с гонщиком Racing Point Серхио Пересом на Гран-при «Формулы-1» в США.

«Даниил был в гораздо лучшей позиции, чем было в случае с Нико, но судьи поступили справедливо. Он решился на позднее торможение, в результате чего произошёл контакт. Судьи изучили эпизод и приняли решение», — цитирует Маси RaceFans.

За столкновение с соперником судьи добавили пять секунд к итоговому результату Квята, из-за чего россиянин опустился с 10-го на 12-е место.

Ранее Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США.