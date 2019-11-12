Шлеменко назвал имя своего следующего соперника

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил, кто станет его следующим соперником.
Шлеменко назвал имя своего следующего соперника
  • Александр Шлеменко
  • РИА Новости

Как сообщил 35-летний россиянин в своём Instagram, на турнире в Екатеринбурге, который состоится 14 декабря, он проведёт поединок с американцем Луисом Тейлором, в активе которого 14 побед и одно поражение в ММА.

Он также отметил, что их бой станет главным поединком вечера.

В послужном списке Шлеменко, потерпевшего поражение от представителя США Криса Ханиката в начале сентября, 58 побед при 12 поражениях, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в UFC заявили, что работают над организацией боя Нурмагомедова в России.

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