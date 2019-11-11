В UFC заявили, что работают над организацией боя Нурмагомедова в России

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу заявил, что промоушен работает над организацией боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в России.

«Такая работа идёт. И процесс проведения турниров работает, несмотря на разницу с Россией во времени. Это возможно», — цитирует Шоу ТАСС.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Напомним, глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен организовать титульный поединок Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что российский чемпион М-1 подписал контракт с UFC.