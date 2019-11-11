Российский чемпион М-1 подписал контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля Роман Богатов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и обратился к американцу Тони Фергюсону.

«Контракт с UFC подписан. Тони Фергюсон, жди меня», — написал Богатов в своём Instagram.

Таким образом, Богатов покинул промоушен M-1 Global в статусе чемпиона организации в лёгком весе. На его счету десять побед и ни одного поражения в MMA.

Напомним, глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен организовать титульный поединок Фергюсона c действующим обладателем пояса UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Нурмагомедов назвал Фергюсона очень сильным соперником.