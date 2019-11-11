Российский чемпион М-1 подписал контракт с UFC
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- © Федерация ММА Оренбуржья
«Контракт с UFC подписан. Тони Фергюсон, жди меня», — написал Богатов в своём Instagram.
Таким образом, Богатов покинул промоушен M-1 Global в статусе чемпиона организации в лёгком весе. На его счету десять побед и ни одного поражения в MMA.
Напомним, глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен организовать титульный поединок Фергюсона c действующим обладателем пояса UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее Нурмагомедов назвал Фергюсона очень сильным соперником.