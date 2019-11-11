Нурмагомедов назвал Фергюсона очень сильным соперником

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от возможного титульного поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов назвал Фергюсона очень сильным соперником
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Намерения у меня всегда выиграть бой. Этот соперник очень хорош, очень сильный. Поэтому готовимся к нему очень серьёзно. И ещё предстоит много работать», — сказал Нурмагомедов на мероприятии в Краснодаре.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Напомним, что глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен организовать титульный поединок Нурмагомедова с Фергюсоном.

Ранее Нурмагомедов предположил, что может завершить карьеру после боя с Фергюсоном.

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