Нурмагомедов назвал Фергюсона очень сильным соперником
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«Намерения у меня всегда выиграть бой. Этот соперник очень хорош, очень сильный. Поэтому готовимся к нему очень серьёзно. И ещё предстоит много работать», — сказал Нурмагомедов на мероприятии в Краснодаре.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Напомним, что глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен организовать титульный поединок Нурмагомедова с Фергюсоном.
Ранее Нурмагомедов предположил, что может завершить карьеру после боя с Фергюсоном.