Нурмагомедов предположил, что может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
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«Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить. Всегда реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже», — сказал Нурмагомедов на мероприятии в Краснодаре.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Напомним, что глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен организовать титульный поединок Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
Ранее Нурмагомедов рассказал о своих кумирах детства.