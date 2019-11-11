Нурмагомедов предположил, что может завершить карьеру после боя с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, с кем бы он хотел сразиться после Тони Фергюсона.

«Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить. Всегда реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже», — сказал Нурмагомедов на мероприятии в Краснодаре.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Напомним, что глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен организовать титульный поединок Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своих кумирах детства.