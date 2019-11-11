Нурмагомедов рассказал о своих кумирах детства

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что в детстве его кумирами были российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко и американский боксёр Майк Тайсон.
Нурмагомедов рассказал о своих кумирах детства
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«Всегда кто-то должен быть ориентиром. Дети всегда находят себе героя. В моём детстве, в подростковом возрасте от 10 до 15 лет я смотрел футбол и бои. На тот момент был популярен Фёдор Емельяненко. Я смотрел все его поединки и их нарезки. Что касается футбола, то тогда было много звёзд, и мне нравились многие игроки. Ещё бывали случаи, когда я просыпался смотреть бои Майка Тайсона в прямом эфире, как и поединки Фёдора. Эти люди и были неким ориентиром», — сказал Нурмагомедов на мероприятии в Краснодаре.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее Нурмагомедов дал совет родителям по воспитанию детей.

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