Нурмагомедов дал совет родителям по воспитанию детей

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что родителям стоит уделять больше времени своим детям и воспитывать их.

«Дети могут только следовать примерам родителей. Они дают им пример. Поэтому больше советую родителям уделять время своим детям, воспитывать их. Например, бывают случаи, что родители курят, но ребёнку говорят не делать этого. Это не поможет — ребёнок будет смотреть на родителей. Для ребёнка авторитет — это отец. Поэтому пусть родители показывают правильный пример, заставляют своих детей учиться, тренироваться. Дети должны быть всегда чем-то заняты, свободное время для них — самое опасное», — сказал Нурмагомедов на мероприятии в Краснодаре.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее тренер назвал причину поражения брата Нурмагомедова в дебютном бою в UFC.