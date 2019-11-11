Тренер назвал причину поражения брата Нурмагомедова в дебютном бою в UFC

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Абдулманап Нурмагомедов, тренер российского бойца Абубакара Нурмагомедова, назвал причину поражения своего подопечного в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Тренер назвал причину поражения брата Нурмагомедова в дебютном бою в UFC
  • АГН «Москва»

«Неответственное отношение к делу, расслабленность — это точно. Он думал, что уже решает задачу. Попал в стойке два раза и перевёл соперника в партер, но зачем-то потом отпустил и вообще решил занять позицию сбоку. Он совершил грубейшую ошибку», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Абубакар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в своём дебютном бою в UFC на турнире в Москве проиграл немцу Давиду Заваде добровольной сдачей в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор высмеял брата Нурмагомедова после его поражения в дебютном бою в UFC.

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