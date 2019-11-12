Чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдёт в Мюнхене

Объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдёт в немецком Мюнхене.

Как сообщает пресс-служба турнира, в программу соревнований, которые состоятся 11—21 августа 2022 года, войдут лёгкая атлетика, велоспорт, гольф, гимнастика, академическая гребля и триатлон.

Соревнования в Мюнхене станут лишь вторыми в истории данного турнира. Впервые чемпионат Европы по летним видам спорта прошёл в шотландском Глазго и немецком Берлине.

Ранее сообщалось, что Россия примет ЧЕ по водным видам спорта 2024 года.