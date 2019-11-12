Коган рассказал, когда Россия сможет претендовать на проведение финала Гран-при
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- РИА Новости
«Мы проводили финал серии трижды — в последний раз он проходил в Сочи в сезоне-2012/13 как тестовый турнир перед Играми 2014 года. Мы обсуждаем возможность рассмотрения этой идеи, пока не более того. Мы можем претендовать на финалы после 2022 года», — приводит слова Когана ТАСС.
Помимо Сочи, финал серии Гран-при дважды проходил в Санкт-Петербурге — в сезонах 1998/99 и 2006/07 годов.
В нынешнем сезоне финал Гран-при пройдёт в итальянском Турине.
Ранее сообщалось, что ФФККР обратилась в ISU с вопросом о непоследовательности судейства на этапах Гран-при.