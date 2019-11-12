Сычёв рассказал, футболиста какого амплуа не хватает в сборной России

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв высказал мнение, игрока какого амплуа не хватает в составе национальной команды.
Сычёв рассказал, футболиста какого амплуа не хватает в сборной России
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«В целом сейчас действительно стало маловато молодых самобытных форвардов. Поэтому вариативность, конечно, оставляет желать лучшего. Перед чемпионатом Европы необходимо будет что-то предпринять, потому что обычно все досконально изучают друг друга. Нельзя быть заложником одной системы, потому что соперник легко подберёт к ней ключ. Но у нас грамотный тренерский штаб, который разберётся, как лучше использовать тех или иных футболистов атаки», — заявил Сычёв RT.

Ранее он поделился мнением о голкипере национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.

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