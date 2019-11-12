Сычёв: Гилерме — номер один не только в «Локомотиве», но и в сборной

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о голкипере национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Стоит помнить, что футбол состоит из ошибок. И когда их допускает вратарь, это наиболее заметно. Именно поэтому не стоит сравнивать погрешности вратаря и нападающего, так как в первом случае речь идёт о последнем рубеже. Но никто не идеален, поэтому смешно говорить о череде неудач. Просто так получилось, что сначала был матч со «Спартаком», а потом с «Ювентусом». Думаю, всё будет хорошо, Гилерме — парень с характером. Да, у нас всегда вокруг много советчиков и любителей посмеяться, но он на это не обращает внимания. А в его компетентности ни у кого не должно быть сомнений. Это номер один не только в «Локомотиве», но и в сборной», — заявил Сычёв RT.

Ранее он поделился мнением о перспективах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в национальной команде.