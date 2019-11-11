Медведев считает, что ему не хватило энергии в матче с Циципасом

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Я не был так энергичен, как обычно. Но я остаюсь позитивным. Я играл не так плохо. Учитывая последние тренировки… Всё прошло нормально. Не могу сказать, что я прямо сильно разочарован», — цитирует 23-летнего игрока Sport24.

Медведев также допустил, что ему мог навредить перерыв после победы на «Мастерсе» в Шанхае, и отметил, что пока не может вернуть оптимальный уровень, который демонстрировал в этом сезоне.

«Топовые игроки выигрывают, даже когда играют не очень. И мне надо тоже научиться. Надеюсь, следующие два матча сыграю лучше. И я реально позитивен. Ненавижу проигрывать, но что поделать», — добавил Медведев.

Медведев проиграл Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Для него это первое поражение в карьере от 21-летнего грека.

Ранее бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался о поражении Медведева на старте Итогового турнира ATP.