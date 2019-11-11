Кафельников высказался о поражении Медведева на старте Итогового турнира ATP

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Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Кафельников высказался о поражении Медведева на старте Итогового турнира ATP
  • Reuters

«Медведев и близко не тот игрок сейчас, которого мы видели шесть недель назад! Надеюсь, уверенность вернётся быстро, иначе будет тяжко», — написал Кафельников в своём Twitter.

В этом сезоне Медведев выиграл «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае, а также победил на турнирах в Софии и Санкт-Петербурге. Помимо этого, он стал финалистом US Open.

На Итоговом турнире Медведев и Циципас выступают в группе Андре Агасси, в которой также играют испанец Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев.

Ранее Медведев уступил Циципасу на старте Итогового турнира ATP.

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