Федун заявил, что пока удовлетворён работой Тедеско в «Спартаке»
- РИА Новости
«Победы Тедеско? Пока никаких побед нет. Победы — это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всё продолжаем», — цитирует владельца клуба kp.ru.
Он отметил, что бывший наставник красно-белых Олег Кононов тоже хорошо начинал у руля команды. По мнению Федуна, на данный момент единственным поводом для оптимизма является молодость футболистов «Спартака».
«Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет. Пока я удовлетворён его работой. И дальше мы увидим», — добавил Федун.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 21 очко.
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