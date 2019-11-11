Федун заявил, что пока удовлетворён работой Тедеско в «Спартаке»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал работу Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.

«Победы Тедеско? Пока никаких побед нет. Победы — это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всё продолжаем», — цитирует владельца клуба kp.ru.

Он отметил, что бывший наставник красно-белых Олег Кононов тоже хорошо начинал у руля команды. По мнению Федуна, на данный момент единственным поводом для оптимизма является молодость футболистов «Спартака».

«Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет. Пока я удовлетворён его работой. И дальше мы увидим», — добавил Федун.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее владелец «Спартака» высказался о проблемах с визами США.