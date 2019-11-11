Владелец «Спартака» высказался о проблемах с визами США

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что возникшие проблемы с получением американских виз для игроков команды связаны с отношениями между Россией и США.

«Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками», — цитирует Федуна Kp.ru.

«Спартак» собирался принять участие на международном турнире Florida Cup, который состоится в американском Орландо в январе 2020 года. Красно-белые должны были встретиться с бразильскими «Коринтиансом» и «Палмейрасом», а также колумбийским «Атлетико Насьональ».

Ранее министр спорта России Павел Колобков отреагировал на проблемы «Спартака» с получением виз США.