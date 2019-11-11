Владелец «Спартака» высказался о проблемах с визами США

Короткая ссылка
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что возникшие проблемы с получением американских виз для игроков команды связаны с отношениями между Россией и США.
Владелец «Спартака» высказался о проблемах с визами США
  • РИА Новости

«Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками», — цитирует Федуна Kp.ru.

«Спартак» собирался принять участие на международном турнире Florida Cup, который состоится в американском Орландо в январе 2020 года. Красно-белые должны были встретиться с бразильскими «Коринтиансом» и «Палмейрасом», а также колумбийским «Атлетико Насьональ».

Ранее министр спорта России Павел Колобков отреагировал на проблемы «Спартака» с получением виз США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить