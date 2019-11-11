Васильев: Дзюба ошибся, подписав контракт с агентом Мендешем
- РИА Новости
«На меня выходили люди, связанные с Дзюбой, с их стороны был интерес. Со своей стороны я интерес также выразил, но потом мне сказали, что Артём подписал договор с Жорже Мендешем. Я сразу сказал, что это ошибка — не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы», — цитирует экс-гендиректора монегасков «Спорт-Экспресс».
При этом он отметил, что Мендеш — его друг и лучший агент мира. По его мнению, было очевидно, что у агента недостаточно времени на Дзюбу, так как у них нет постоянного личного контакта.
«Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьёвке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?» Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!» — добавил Васильев.
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 21 матч, в котором забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.
Ранее Васильев не исключил, что «Монако» сможет продать Александра Головина за €70—80 млн.