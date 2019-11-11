Дворкович считает, что при Тедеско «Спартак» может обрести стабильность

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и болельщик московского «Спартака» Аркадий Дворкович выразил мнение, что красно-белые могут начать играть стабильнее под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

«Любой специалист такого уровня перспективен. Первые матчи под его руководством пока производят смешанное впечатление. Мне кажется, что «Спартак» сейчас может обрести стабильность и не допускать тяжёлых осечек», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Он отметил, что Тедеско удалось изменить настроение игроков, а также немец удачно переставил в центр Зелимхана Бакаева. По мнению Дворковича, главной задачей «Спартака» в сезоне является победа в Кубке России.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее хавбек Наиль Умяров высказался об увеличении игрового времени в «Спартаке» при Тедеско.