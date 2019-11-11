Дворкович считает, что при Тедеско «Спартак» может обрести стабильность

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и болельщик московского «Спартака» Аркадий Дворкович выразил мнение, что красно-белые могут начать играть стабильнее под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
Дворкович считает, что при Тедеско «Спартак» может обрести стабильность
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«Любой специалист такого уровня перспективен. Первые матчи под его руководством пока производят смешанное впечатление. Мне кажется, что «Спартак» сейчас может обрести стабильность и не допускать тяжёлых осечек», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Он отметил, что Тедеско удалось изменить настроение игроков, а также немец удачно переставил в центр Зелимхана Бакаева. По мнению Дворковича, главной задачей «Спартака» в сезоне является победа в Кубке России.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее хавбек Наиль Умяров высказался об увеличении игрового времени в «Спартаке» при Тедеско.

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