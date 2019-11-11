В Петербурге прошёл кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу

Первый кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу прошёл 10 ноября в Санкт-Петербурге, передаёт ФАН.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленобласти и Москвы. В составе жюри — судьи международного уровня.

«Сегодня мы выступаем полным составом. Все, кто у нас занимается, от самых маленьких до самых взрослых и профессиональных. Процесс ещё идет, где-то уже медальки ухватили, но основные категории, формейшен, ещё впереди, и там надеемся на высшие награды», — отметила главный тренер клуба «Стиль» Наталья Ушакова.

Участники выступили по трём направлениям: техника ног, формейшен и мейн.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на этапе Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу в Хорватии бронза досталась паре из Калининграда.