Пара из Калининграда выиграла бронзу на этапе Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу

На этапе Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу в Хорватии бронза досталась паре из Калининграда. Об этом сообщает издание «Янтарный край».

Неоднократные призёры отечественных и зарубежных турниров Арина Глебова и Максим Багдасарян участвовали в чемпионате в категории «B класс-микст» наряду с другими 52 парами. Они набрали 99 очков и уступили только двум украинским коллективам. Этот результат стал одним из самых высоких достижений сборной России на отчётном турнире.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о проведении в столице международных соревнований по танцевальному спорту Russian Open Dancesport Championships.