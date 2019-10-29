Пара из Калининграда выиграла бронзу на этапе Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу
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Неоднократные призёры отечественных и зарубежных турниров Арина Глебова и Максим Багдасарян участвовали в чемпионате в категории «B класс-микст» наряду с другими 52 парами. Они набрали 99 очков и уступили только двум украинским коллективам. Этот результат стал одним из самых высоких достижений сборной России на отчётном турнире.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о проведении в столице международных соревнований по танцевальному спорту Russian Open Dancesport Championships.