Москва может принять чемпионат мира по самбо 2021 года

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков сообщил, что чемпионат мира 2021 года может пройти в Москве.
Москва может принять чемпионат мира по самбо 2021 года
  • РИА Новости

«Думаю, чемпионат мира 2021 года может принять Москва. Тогда же запланирован и отчётно-выборный конгресс FIAS», — приводит слова Шестакова ТАСС.

Чемпионат мира 2020 года пройдёт в столице Туркмении Ашхабаде.

Россия шесть раз принимала мировые первенства по самбо — в 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 и 2017 годах. Ещё одно мировое первенство прошло в 1990 году.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 20 золотых медалей на чемпионате мира по самбо.

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