Москва может принять чемпионат мира по самбо 2021 года
- РИА Новости
«Думаю, чемпионат мира 2021 года может принять Москва. Тогда же запланирован и отчётно-выборный конгресс FIAS», — приводит слова Шестакова ТАСС.
Чемпионат мира 2020 года пройдёт в столице Туркмении Ашхабаде.
Россия шесть раз принимала мировые первенства по самбо — в 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 и 2017 годах. Ещё одно мировое первенство прошло в 1990 году.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 20 золотых медалей на чемпионате мира по самбо.