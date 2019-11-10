Сборная России завоевала 20 золотых медалей на чемпионате мира по самбо

Сборная России стала победителем медального зачёта чемпионата мира по самбо в Сеуле.

В заключительный, третий день соревнований россияне завоевали шесть золотых и две бронзовые медали. Награды высшей пробы в активе самбистов Арама Григоряна (до 82 кг), Татьяны Казенюк (до 56 кг), Марины Мохнаткиной (до 68 кг), а также представителей боевого самбо Магомеда Магомедова (до 90 кг), Степана Кобенова (до 68 кг) и Родиона Асканакова (до 52 кг).

Бронзу завоевали Мария Шекерова (свыше 80 кг) и Андрей Волков (свыше 100 кг).

В общей сложности за три дня российские спортсмены выиграли 20 золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место заняла команда Монголии (два золота, одно серебро и восемь бронзовых медалей). Тройку замкнула команда Украины (две золотые и четыре бронзовые награды).

Ранее сообщалось, что россияне завоевали семь золотых медалей во второй день ЧМ по самбо.