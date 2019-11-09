Россияне завоевали семь золотых медалей во второй день ЧМ по самбо

Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день чемпионата мира в южнокорейском Сеуле.

Победы в финальных поединках одержали Диана Рябова (в весовой категории до 52 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Уали Куржев (весовая категория до 74 кг) и Руслан Киселёв (до 100 кг), а также представители боевого самбо — Фёдор Дурыманов (до 62 кг), Асланбек Кодзаев (до 82 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг).

Ещё один россиянин, Саян Хертек, занял второе место в категории до 57 кг.

Ранее сообщалось, что российские самбисты завоевали семь золотых наград в первый день ЧМ.