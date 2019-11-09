Россияне завоевали семь золотых медалей во второй день ЧМ по самбо

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Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день чемпионата мира в южнокорейском Сеуле.
Россияне завоевали семь золотых медалей во второй день ЧМ по самбо
  • © Василий Пономарев
  • РИА Новости

Победы в финальных поединках одержали Диана Рябова (в весовой категории до 52 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Уали Куржев (весовая категория до 74 кг) и Руслан Киселёв (до 100 кг), а также представители боевого самбо — Фёдор Дурыманов (до 62 кг), Асланбек Кодзаев (до 82 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг).

Ещё один россиянин, Саян Хертек, занял второе место в категории до 57 кг.

Ранее сообщалось, что российские самбисты завоевали семь золотых наград в первый день ЧМ.

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