Российские самбисты завоевали семь золотых наград в первый день ЧМ

Семеро россиян завоевали золотые награды по итогам первого дня чемпионата мира по самбо в южнокорейском Сеуле.

Победы в финальных схватках одержали Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг), Ольга Митина (до 60 кг), Анастасия Хомячкова (до 72 кг), Игорь Беглеров (до 52 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг), а также представители боевого самбо — Александр Нестеров (до 57 кг) и Вадим Немков (до 100 кг).

Бронзовые медали завоевали Михаил Воробьёв (до 68 кг) и Байзет Хатхоху (боевое самбо, до 74 кг).

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали десять медалей на юношеском ЧЕ в Ижевске.