В Магнитогорске пройдёт первый этап Кубка мира по сноуборду

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На Южном Урале 7 и 8 декабря впервые пройдёт первый этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант».
В Магнитогорске пройдёт первый этап Кубка мира по сноуборду
  • Pixabay

«Заявки на участие уже подали 150 спортсменов из 14 стран. Это Польша, Германия, Япония, Болгария, Канада, Австрия, Словакия, Италия, Франция, Китай, Нидерланды, Корея, Швейцария и Россия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ООО «Управляющая компания ММК-Курорт».

На площадке встретятся действующие чемпионы мира и олимпийские чемпионы, в том числе Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Клаудиа Риглер. Сборную России представят 32 спортсмена, уточнили в пресс-службе.

Этапы Кубка мира входят в топ-3 соревнований по сноуборду. В этом году первый этап соревнований пройдёт в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск».

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд продолжит выступать за сборную России.

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