Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к частым разговорам о её возрасте.

«Каково это — быть примером для подражания? Это даёт какую-то ответственность. Но в то же время приятно, что все эти труды не прошли напрасно. Что всё равно меня любят и уважают, не зря я так долго борюсь в этом спорте, катаюсь. Это очень круто, конечно, мне это нравится», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Она отметила, что не испытывает обиды из-за частых обсуждений того, что она в свои 22 года является самой возрастной фигуристкой в женском одиночном катании.

«Наоборот, это прикольно, что я сейчас старшая одиночница в мире. Это даёт какую-то своеобразность, меня это прикалывает. А про возраст… Всегда будут что-то говорить. Будь ты любого возраста, любой внешности, всегда будут что-то говорить. Надо к этому относиться проще», — добавила спортсменка.

Туктамышева выступает на взрослом уровне с сезона-2011/12. С тех пор она выиграла четыре этапа и финал серии Гран-при, стала чемпионкой мира и Европы, а также одержала победу на семи турнирах серии «Челленджер» и ещё ряде международных турниров. В её активе также золото чемпионата России.

Ранее Туктамышева сообщила, что приостановила тренировки четверного тулупа.