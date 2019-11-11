Туктамышева приостановила тренировки четверного тулупа

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что приостановила тренировки четверного тулупа.

«На лонже — это просто, так как там есть помощь определённая, нет страха упасть больно. Поэтому на лонже многие делают, это нормальное явление, но сейчас, так как сезон очень серьёзный, надо делать акцент на стабильность того, что уже есть в программе. Так что мы приостановили это», — приводит слова Туктамышеваой ТАСС.

22-летняя фигуристка заняла два третьих места на этапах серии Гран-при в США и Китае.

Ранее Елена Радионова высказала мнение, что Туктамышева достойна выступить в финале Гран-при.