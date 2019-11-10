Радионова считает, что Туктамышева достойна выступить в финале Гран-при
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«Очень жалко, что у Лизы два третьих места, но её очень хочется видеть в финале, потому что она достойна этого. Произвольную программу в Китае она просто тащила, боролась. На такое катание приятно смотреть, когда ты видишь, что человек выжимает из себя не 100%, а 120%», — приводит слова Радионовой РИА Новости.
22-летняя Туктамышева заняла два третьих места на этапах серии Гран-при в США и Китае.
Финал Гран-при пройдёт 5—7 декабря в Турине.
Ранее Туктамышева высказала мнение, что её шансы отобраться в финал Гран-при невелики.