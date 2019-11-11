Гачинский считает, что выступлением в Китае Туктамышева доказала свою конкурентоспособность

Призёр чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде.

«Лиза на самом деле демонстрирует очень большую волю и характер, потому что после неудачной короткой программы не опустила руки. Она собралась и показала два отличных тройных акселя в произвольной программе. Да, была небольшая ошибка на первом лутце, но потом она откаталась с настроением, драйвом и положительными эмоциями. Лиза достойно реабилитировала себя после неудачной короткой программы. Думаю, Туктамышева в этом сезоне доказала, что она конкурентоспособна. При чистой короткой программе, я уверен, шансов у неё будет ещё больше», — цитирует Гачинского РИА Новости.

Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при в Китае.

Ранее Писеев заявил, что потенциал Щербаковой ещё год назад был хорошо известен.