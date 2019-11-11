Писеев: потенциал Щербаковой ещё год назад был хорошо известен

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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил выступление 15-летней фигуристки Анны Щербаковой в текущем сезоне.

«Потенциал Щербаковой ещё год назад был хорошо известен. Радует, что она начинает его реализовывать и на взрослом международном уровне. С каждым прокатом она выступает всё лучше, потому её победа в Китае закономерна. Здорово, что все молодые российские фигуристки уверенно дебютируют во взрослом Гран-при, не тушуются перед опытными конкурентками. Речь и об Анне Щербаковой, и об Александре Трусовой, и об Алёне Косторной. Уверен, в дальнейшем наши девушки будут ещё прибавлять», — цитируют Писеева «Известия».

Анна Щербакова вышла в финал Гран-при, благодаря победе на этапах в Китае и Skate America.

Ранее сообщалось, что фигуристка Щербакова учит четверной флип и тройной аксель.

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